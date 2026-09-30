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EASA waarschuwt voor vliegen door Saudisch luchtruim

Economie
door anp
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KEULEN (ANP) - Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de Luchtvaart (EASA) waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. De aanleiding is een toename van aanvallen door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen.
"Naast olie- en energie-infrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren in heel Saudi-Arabië herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones", aldus de EASA.
Volgens het EASA vergroten de herhaaldelijke raket- en droneaanvallen, in combinatie met de activering van het luchtverdedigingssysteem, het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies geldt voor alle hoogtes en alle vliegniveaus.
Het incident met flydubai eerder op de woensdag heeft niets met dit advies te maken. Tijdens de vlucht zou een van de piloten van het toestel de andere vlieger hebben aangevallen, volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met de bedoeling het toestel te laten neerstorten.
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