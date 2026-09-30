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Israël schroeft beveiligingsmaatregelen luchtvaart op

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op. Dat meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu, nadat eerder op woensdag een incident had plaatsgevonden in een toestel van flydubai dat op weg was naar Tel Aviv. Eerder zei de Israëlische premier al in een videoboodschap dat hij zijn veiligheidsdiensten had opgedragen zich voor te bereiden op "verdere bedreigingen".
In de cockpit van het flydubai-toestel viel een van de piloten zijn collega aan, waarna andere inzittenden de aanvaller moesten overmeesteren. Het toestel werd vervolgens middels een noodlanding aan de grond gebracht in Tabuk. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz sprak nadien van een jihadistisch gemotiveerde terreurpoging. Bewijs voor die bewering gaf hij niet. De aanvaller is gearresteerd.
Nog altijd is veel onduidelijk over wat precies is voorgevallen. De luchtvaartmaatschappij heeft opgeroepen niet te speculeren over de toedracht van het voorval. Het incident wordt onderzocht.
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