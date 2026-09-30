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Turkije sluit nieuwssite wegens 'lhbtiq+-propaganda'

Samenleving
door anp
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ANKARA/ISTANBUL (ANP/AFP) - De Turkse autoriteiten hebben gelast de nieuwssite T24 te sluiten, omdat het medium propaganda zou maken voor de lhbtiq+-gemeenschap. Dit is gebeurd in het kader van een onderzoek van het ministerie van Justitie dat is getiteld "Mijn familie is veilig". Volgens T24 is het medium slachtoffer van een lange lastercampagne op sociale media. Het is volgens T24 censuur.
Volgens justitie heeft T24 vorig jaar 118 keer berichten weergegeven die volgens de regelgeving neerkomen op lhbtiq+-propaganda. De nieuwssite zou de gezinsstructuur met berichtgeving ondermijnen. Een rechter in Istanbul heeft daarom de sluiting gelast.
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