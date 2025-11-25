ECONOMIE
EasyJet-directeur ziet benadeelde opstappers op Schiphol

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 12:06
AMSTERDAM (ANP) - In Nederland opstappende passagiers op Schiphol worden benadeeld ten opzichte van overstappers op de luchthaven, vindt easyJet-directeur William Vet. De landendirecteur voor Nederland wijst op de sterk gestegen kosten voor het gebruik van de luchthaven en de Nederlandse vliegbelastingen. Die drukken zwaarder op vluchten voor vertrekkers vanuit Nederland.
De vliegbelasting in Nederland komt volgend jaar uit op ruim 30 euro. Maar deze taks geldt niet voor transferpassagiers, die op Schiphol aankomen om er over te stappen op een andere vlucht. De servicetarieven die maatschappijen betalen voor overstappende passagiers zijn ook lager dan voor reizigers die in Nederland opstappen.
"Je kunt niet één groep passagiers zo zwaar belasten. Daarom geven we aan Schiphol het signaal af dat het zich uit de markt prijst. Dat zie je ook aan passagiers die naar de grensluchthavens vertrekken", zegt Vet in een toelichting op de jaarcijfers van easyJet. "Alle kosten komen bij passagiers te liggen die in Nederland opstappen."
