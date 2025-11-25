ECONOMIE
Vakbond FNV: banenverlies ABN AMRO 'ronduit schokkend'

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 12:05
AMSTERDAM (ANP) - Vakbond FNV noemt het grote banenverlies bij ABN AMRO "ronduit schokkend". Ook is het volgens FNV-bestuurder Arne Gorter "onbegrijpelijk dat een bank die jaar op jaar miljardenwinst boekt opnieuw op zo'n grote schaal in haar personeel wil snijden".
ABN AMRO schrapt meer dan 5000 banen om kosten te besparen en winstgevender te worden. "Deze omvang is ongekend. Zeker bij een bank die al kampt met een te hoge werkdruk en een historisch hoog ziekteverzuim is dit ronduit schokkend. Mensen worden nu weggezet als kostenpost, terwijl zij deze bank hebben opgebouwd. Dat is treurig en eerlijk gezegd een harde klap", zegt Gorter.
Volgens ABN AMRO zullen kunstmatige intelligentie en digitalisering veel werk overnemen. "Ze gokken heel erg op technologische verbeteringen, maar eerst mensen ontslaan en dan hopen dat AI het wel oplost, is een soort van wensdenken. Onze ervaring is dat automatisering forse investeringen vraagt en in de praktijk vaak nog niet goed werkt", aldus de FNV-bestuurder.
