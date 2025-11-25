Toeslagenstichting SGH levert nog te weinig overeenkomsten op

DEN HAAG (ANP) - De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), waar gedupeerden van het toeslagenschandaal een aanvullende schadevergoeding kunnen aanvragen, levert veel te weinig overeenkomsten per week op. Momenteel gaat het om circa 25 per week, schrijft demissionair staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel en Toeslagen) aan de Tweede Kamer. "Dat is onvoldoende gelet op het aantal aanmeldingen voor aanvullende schade."

De bewindsvrouw werkt samen met de stichting, die mede is opgericht door prinses Laurentien, aan een opschaling. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet de SGH honderd overeenkomsten per week kunnen realiseren. Palmen wil in 2027 alle gedupeerden aanvullend hebben gecompenseerd. Bij SGH duurt het zeven tot acht maanden om een dossier volledig af te ronden. Via SGH hebben meer dan 1300 ouders een extra vergoeding gekregen, meldde Palmen vorige maand.

Naast de SGH kunnen slachtoffers vanaf 2 december ook terecht bij een digitaal loket voor een aanvullende schadevergoeding. Dat loket moet de afhandeling versnellen.