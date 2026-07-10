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EasyJet krijgt hoger overnamebod van rivaliserende bieder

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 8:53
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - EasyJet heeft een nieuw overnamebod ontvangen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management. De Britse luchtvaartmaatschappij stemde maandag nog in beginsel in met een bod van investeringsmaatschappij Castlelake, maar Apollo biedt vrijdag meer voor de vliegmaatschappij.
Apollo biedt 7,15 Britse pond per aandeel easyJet. Daarmee wordt easyJet gewaardeerd op 5,7 miljard pond. Castlelake had 6,90 Britse pond per aandeel geboden. EasyJet is daarom niet langer van plan om het voorstel van Castlelake aan te bevelen, stelt het bedrijf vrijdag in een verklaring.
Het bod van Apollo volgt op meerdere onderhandelingsrondes tussen easyJet en Castlelake. De luchtvaartmaatschappij ging maandag overstag bij het laatste bod van Castlelake, nadat eerdere pogingen werden afgeslagen. Die pogingen werden door de prijsvechter gezien als pogingen om het bedrijf "voor een koopje" over te nemen.
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