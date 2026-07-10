ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kickbokser Rigters maakt overstap naar mixed martial arts

Sport
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 8:49
anp100726068 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse kickbokser Levi Rigters maakt de overstap naar het mixed martial arts (MMA). De 30-jarige vechtsporter begint zijn carrière in de kooi bij de Levels Fight League (LFL) en hoopt op een gegeven moment aan te sluiten bij de Amerikaanse organisatie UFC.
MMA is een vechtsport die verschillende vechtsporttechnieken combineert, zoals worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen. "In MMA heb ik gevonden wat ik al een tijd miste in het kickboksen", legde Rigters uit bij de NOS. "Nieuwe energie, nieuwe dingen leren. Ik kickboks al vijftien jaar, bij het MMA begin ik weer op nul."
Rigters verloor in december 2024 een titelgevecht in het Glory-zwaargewicht tegen landgenoot Rico Verhoeven, die vorig jaar ook vertrok bij de organisatie. "Mijn doel was altijd Rico's titel afpakken. Dat is niet gelukt. Ik had nog voor de titel willen vechten, maar daar ben ik niet uitgekomen met Glory. Ik start dus nu een nieuwe reis en dat is de juiste keuze", aldus Rigters.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

153544938_m

Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

190361426_m

De bijzondere reden waarom veel relaties stuklopen als de vrouw meer verdient dan de man

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

77732145_m

Zwarte peper bij de was: wondertip of onzintruc?

shutterstock_2174671223

Er komt 1000 miljard aan erfenissen aan – wie wordt daar beter van?

Loading