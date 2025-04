Meer plannen voor windparken mogen doorgaan van Raad van State

DEN HAAG (ANP) - De bouw van meerdere windparken kan doorgaan, oordeelde de Raad van State woensdag. Tegenstanders vonden dat plannen en vergunningen moesten worden ingetrokken, na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in juni 2020. Daar gaat de hoogste bestuursrechter niet in mee.

Het gaat om Windpark De Drentse Monden - Oostermoer, Windturbinepark Noord-Beveland, Windpark Jacobahaven, Windpark Bommelerwaard A-2, Windpark Galder en Windpark Den Tol Netterden. De Raad van State had ook bij enkele andere windparken al geoordeeld dat deze mogen doorgaan.

Tegenstanders vonden het beoordelingskader van de hoogste bestuursrechter onjuist. De Raad van State heeft de bezwaren beoordeeld, en concludeert dat die geen aanleiding vormen om het beoordelingskader aan te passen.