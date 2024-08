Ebusco wint flink na eerdere koersval op iets hoger Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Ebusco was woensdag een van de grootste winnaars op het Damrak. Het aandeel is een paar weken geleden flink minder waard geworden tot onder de 1 euro door zorgen over het voortbestaan van de elektrischebussenbouwer. Die ontstonden nadat het bedrijf met slechte resultaten was gekomen over de eerste helft van het jaar.

Woensdag kon Ebusco deels herstellen van die koersval en klom ruim 8,1 procent. Eind juli maakte Ebusco bekend dat het nettoverlies in de eerste helft van het jaar was opgelopen tot 64,7 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. De omzet daalde verder tot 38 miljoen euro, mede door verschillende productieproblemen.

De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 890,24 punten. De MidKap steeg 0,7 procent op 871,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent.