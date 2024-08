Wielrenners dsm-firmenich PostNL winnen Deense ploegentijdrit

HOLSTEBRO (ANP) - De wielrenners van dsm-firmenich PostNL hebben de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Het team met de Nederlanders Frank van den Broek, Johan Dorussen en Nils Eekhoff was de snelste in de ploegentijdrit met start en finish in Holstebro over 13,7 kilometer. De renners van UAE Team Emirates, met Sjoerd Bax, werden op minder dan een seconde tweede. De Belgische ploeg Lotto-Dstny op twee seconden derde.

Van den Broek en Dorussen kwamen met de Deen Tobias Lund Andresen over de streep. De Deen start donderdag in de leiderstrui. Eekhoff had zijn teamgenoten eerder laten gaan.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag.