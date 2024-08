Franse olympiër door atletiekbond geschorst om oude tweets

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse atletiekbond heeft de atleet Muhammad Abdallah Kounta, die deelnam aan de estafette op de 4x400 meter tijdens de Olympische Spelen van Parijs, geschorst om oude tweets. Een account op X haalde met name anti-Israëlische berichten van de atleet van tussen 2021 en 2024 naar boven.

"De voorzitter van de atletiekbond bevestigt dat hij de atleet heeft geschorst en heeft de zaak verwezen naar de openbaar aanklager en naar de disciplinaire commissie van de atletiekbond", zei minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra op X.

Na de bekendmaking zette de atleet een foto van zichzelf in de Franse vlag op zijn social media waarin hij zijn excuses aanbood als hij mensen had beledigd. "Ik ben tegen genocides en alle vormen van racisme of onrecht en ik denk dat ik niet hoef aan te tonen hoeveel ik van mijn land houd. Mensen die erbij waren in het Stade de France kunnen dat bevestigen", verwees hij naar de atletiekwedstrijden tijdens de Spelen in Parijs.