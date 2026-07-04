Demonstranten bij A12 weggevoerd, voertuigen in beslag genomen

HOUTEN (ANP) - De demonstranten die langs de A12 bij Houten zaten, zijn door de politie weggehaald. Dat ziet een ANP-verslaggever. Het ging om demonstranten van Extinction Rebellion (XR) en Utrecht for Palestine (U4P) die probeerden de snelweg te blokkeren. Ze zijn na eerdere waarschuwingen van de politie in een arrestantenbus weggevoerd.

Een andere groep demonstranten bevond zich eerder op de middenberm van de N408, die aansluit op de A12. Zij zijn daar weg, ziet de verslaggever. In de middenberm stonden ook ongeveer zes trekkers, waarvan de bestuurders naar eigen zeggen boeren waren die de klimaatdemonstratie wilden verhinderen. De politie sloot eerder rijstroken van de N408 af. Die zijn weer vrijgegeven.

De politie meldde eerder dat drie voertuigen de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden. Onder anderen de inzittenden van die voertuigen zijn aangehouden en de voertuigen zijn in beslag genomen. Bij de blokkade zijn in totaal twintig aanhoudingen verricht, aldus de politie.