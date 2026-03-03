ECB-bestuurder: rente niet alleen afhankelijk van energieprijzen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) kijkt bij het vaststellen van de rente in het eurogebied niet uitsluitend naar de energieprijzen. Dat zei de Franse centralebankpresident en ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau dinsdag tijdens een persbijeenkomst in Parijs.

De olie- en gasprijzen zijn hard gestegen nu de Verenigde Staten en Israël hun oorlog tegen Iran opvoeren en Teheran een volledige afsluiting van de Straat van Hormuz heeft aangekondigd. De Straat van Hormuz is goed voor een vijfde van alle olietransport in de wereld. Economen vrezen dat bij een langdurige oorlog in het Midden-Oosten de inflatie in de eurozone flink kan toenemen door de sterk stijgende energieprijzen.

"We zullen onze beslissing niet uitsluitend baseren op de huidige energieprijzen", aldus Villeroy. De ECB zal tijdens de volgende rentevergadering over twee weken bijgewerkte economische prognoses presenteren en het zou volgens Villeroy "een vergissing zijn om nu al te speculeren over een mogelijke rentewijziging".