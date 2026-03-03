ECONOMIE
Iran claimt zware Amerikaanse verliezen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 10:42
TEHERAN (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt tegen staatspersbureau Tasnim dat de Verenigde Staten "zware verliezen" hebben geleden door de Iraanse aanvallen. In de eerste twee dagen van de oorlog zouden 650 Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond.
De VS meldden eerder zelf slechts zes doden en enkele gewonden. Volgens de Iraanse generaal Ali Mohammad Naeini is het "logisch" dat de Amerikanen hun slachtofferaantallen zouden willen verdoezelen. Zijn veel hogere aantallen zouden bevestigd zijn door Iraanse inlichtingendiensten.
Zeker 160 van de Amerikaanse doden en gewonden zijn volgens Naeini gevallen bij een aanval op Bahrein. De generaal claimt ook dat Iraanse raketaanvallen op de Amerikaanse marine ervoor hebben gezorgd dat het Amerikaanse vliegdekschip USS Lincoln zou zijn "gevlucht naar de Indische Oceaan". Iran claimde eerder al dat de Lincoln was geraakt, wat werd ontkend door de VS.
