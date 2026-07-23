ECB houdt rentepauze in afwachting impact Iranoorlog op inflatie

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25 procent. Met de rentepauze wil de centrale bank in Frankfurt meer tijd winnen om de impact van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie beter te kunnen beoordelen. Door het recent opgelaaide geweld in de regio zijn de brandstofprijzen deze maand weer hard gestegen.

Economen rekenden vooraf ook op een rentepauze, na de verhoging in juni. Vorige maand werd het belangrijkste rentetarief nog met een kwart procentpunt verhoogd om de inflatie te bestrijden. Dat was de eerste renteverhoging sinds september 2023 en de eerste rentewijziging in een jaar tijd.

De verhoging van de leenkosten in juni volgde op een sterke stijging van de energieprijzen door de Iranoorlog. De inflatie in het eurogebied was daardoor in mei opgelopen tot 3,2 procent, het hoogste niveau sinds september 2023 en ruim boven de doelstelling van de ECB van rond de 2 procent. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie in de eurozone nog 1,9 procent.

Afkoeling

Het tijdelijke vredesakkoord tussen de VS en Iran van half juni en de hoop op een spoedig einde van het conflict zorgden in juni voor een flinke daling van de brandstofprijzen. De inflatie in het eurogebied koelde daardoor in juni af tot 2,8 procent. Die afkoeling geeft de ECB de tijd om te beoordelen hoe de situatie zich in de zomer ontwikkelt.

In augustus wordt er geen rentevergadering gehouden. Bij de volgende vergadering in september beschikken de centrale bankiers echter over de inflatiegegevens van juli en augustus, en over het groeicijfer van de economie van de eurozone in het tweede kwartaal.