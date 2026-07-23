Financieringsdivisie drukt winst Harley-Davidson

MILWAUKEE (ANP) - De Amerikaanse motorfabrikant Harley-Davidson heeft een zwak financieel kwartaal gedraaid, vooral door lagere resultaten bij het financieringsonderdeel. De nettowinst ging in het tweede kwartaal met ruim een kwart omlaag tot 80 miljoen dollar.

De omzet daalde met 6 procent tot 1,2 miljard dollar. De verkoop van Harleys ging wel omhoog, met 9 procent tot 39.200 stuks. Marktkenners rekenden echter op meer. De prijsverlagingen die het bedrijf doorvoerde, leidden tot minder belangstelling dan verwacht.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van de financieringstak, genaamd HDFS, met 55 procent. Dat kwam vooral door een krimp van de portefeuille met uitstaande financieringen voor particuliere klanten.

Artie Starrs, topman van Harley-Davidson, verlaagde de prijzen van verschillende modellen en wil daarnaast een goedkoper model introduceren. De vraag naar motoren in de VS staat al jaren onder druk, vooral door de gestegen rente. Hierdoor kunnen consumenten moeilijker een lening afsluiten.