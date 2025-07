ECB houdt rentepauze na acht verlagingen in afgelopen jaar

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone onveranderd gelaten op 2 procent. Het besluit om een rentepauze te houden was ook de verwachting van economen. Bij het vorige rentebesluit in juni gaf ECB-president Christine Lagarde al aan "bijna klaar" te zijn met de reeks renteverlagingen.

Ook verschillende ECB-bestuurders lieten in de afgelopen weken weten dat een rentepauze in juli "gepast" zou zijn vanwege alle onzekerheid over de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op de Europese economie. De Duitse centralebankpresident Joachim Nagel gaf daarbij aan dat het belangrijkste rentetarief in de eurozone met 2 procent op een "neutraal" niveau staat, waarbij er dus sprake is van een remmend noch stimulerend effect voor de economie.