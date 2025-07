Voormalig Labourleider Jeremy Corbyn komt met nieuwe partij in VK

LONDEN (ANP) - De voormalige leider van het Britse Labour richt een nieuwe politieke partij op. De als zeer links bekendstaande Jeremy Corbyn noemde het huidige systeem oneerlijk en zegt grote maatschappelijke veranderingen te willen.

De 76-jarige Corbyn pleit in een verklaring op X voor een "grootschalige herverdeling van welvaart en macht" om problemen in de samenleving op te lossen. Hij wil nutsvoorzieningen nationaliseren, veel meer sociale huurwoningen en een einde aan wapenverkopen aan Israël.

Corbyn had al duidelijk gemaakt te werken aan een partij met bondgenoot Zarah Sultana. Dat leidde tot speculatie over de gevolgen voor Labour, de partij van huidig premier Keir Starmer. Oud-leider Corbyn zou kiezers aan de linkerflank kunnen aanspreken.

Labour had Corbyn in 2020 geschorst. Dat gebeurde na onrust over de aanpak van antisemitisme binnen de partij toen hij de leider was. Corbyn, partijleider tussen 2015 en 2020, mocht zich later geen kandidaat meer stellen voor Labour.