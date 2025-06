ECB laat groeiverwachting eurozone in 2025 op 0,9 procent

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft de groeiverwachting voor de economie van de eurozone voor dit jaar op 0,9 procent. Deze prognose werd eerder meermaals naar beneden bijgesteld. Volgens de centrale bank groeide de economie in het eerste kwartaal sterker dan verwacht, maar zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar zwakker.

De economie heeft last van de onzekerheid over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn importheffingen. Dat zorgt bijvoorbeeld voor meer terughoudendheid bij bedrijfsinvesteringen, terwijl ook de export wordt gehinderd. Daar staan dan wel de grote Europese investeringsplannen in defensie en infrastructuur tegenover. Ook blijft de arbeidsmarkt sterk en zijn de lonen gestegen, waardoor huishoudens meer te besteden hebben, aldus de ECB.

Voor volgend jaar voorziet de ECB nu een groei van 1,1 procent. Hier werd eerder gerekend op 1,2 procent. In 2027 zou er een groei van 1,3 procent moeten zijn.