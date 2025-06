50PLUS doet mee aan Tweede Kamerverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - 50PLUS doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt Martin van Rooijen, senator namens de partij, aan het ANP. Bij de verkiezingen van 2023 haalde de partij ruim 50.000 stemmen, niet genoeg voor een zetel.

Volgens Van Rooijen blijkt uit kiezersonderzoek van de partij dat er "inmiddels weer een groot potentieel is voor een partij als 50PLUS". In 2017 haalde de partij nog vier zetels, maar gebukt onder geruzie verdween de partij weer uit de Tweede Kamer. Het laatste 50PLUS-Kamerlid, Liane den Haan, splitste zich in 2021 af en nam de enige zetel van haar partij mee.

Ook BVNL doet weer mee aan de komende verkiezingen. Partijleider Wybren van Haga riep kiezers op de dag van de kabinetsval al op om op zijn partij te stemmen. Van Haga zegt tegenover het ANP te hopen op vijf zetels. "Ik hoop dat iedereen ervan uitgaat dat strategisch stemmen nergens toe leidt en dat we nu gewoon met ons hart gaan stemmen."