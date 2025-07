Harry en Meghan in geldnood nu deal met Netflix stopt?

In de Britse media gonst het van de geruchten: medewerkers van Harry en Meghan zouden in stilte contact hebben gelegd met het paleis van koning Charles. Wat op het eerste gezicht leek op een mogelijke verzoening binnen de koninklijke familie, roept nu vooral vragen op.

Royalwatchers vermoeden dat geldzorgen een grote rol spelen in de toenaderingspoging. De streamingdeal met Netflix – goed voor een slordige 100 miljoen euro – loopt volgend jaar af en volgens insiders is er weinig animo om het contract te verlengen. De cijfers spreken boekdelen. Meghans lifestyle-serie With love, Meghan werd sinds de lancering begin maart slechts 5,3 miljoen keer bekeken. Vergelijk dat met een aflevering van B&B Vol Liefde en je snapt waarom Netflix niet staat te trappelen.

Ook Harry’s persoonlijke passieproject over polo kon het publiek niet bekoren. De documentairereeks werd omschreven als elitair en saai en haalde wereldwijd maar een halve miljoen kijkers in zes maanden tijd.

Ook geen Spotify-deal meer

Netflix is niet het eerste mediaplatform dat afhaakt. Spotify trok vorig jaar al de stekker uit de samenwerking met Meghan en Harry. En hoewel Harry’s memoires Reserve in het begin veel stof deden opwaaien, is de publiciteit rond het boek inmiddels flink afgezwakt.

Het stel probeert wel creatief te blijven. Meghan lanceerde recent haar lifestylemerk American Riviera Orchard, compleet met jam, koekjes en een flinterdunne Instagram-aanwezigheid. Maar of dat genoeg is om hun luxeleventje in stand te houden, is de vraag.

Dure villa en miljoenenbeveiliging

De kosten voor het stel liegen er niet om. Alleen al de hypotheek voor hun riante villa in Montecito bedraagt jaarlijks zo’n 400.000 euro. Daar komen de salarissen voor hun personeel (geschat op 200.000 euro per jaar) nog bovenop. De grootste kostenpost is echter de beveiliging. Volgens voormalig beveiligingsexpert Simon Morgan betalen Harry en Meghan minstens 3 miljoen euro per jaar voor hun persoonlijke veiligheid. Een bedrag dat volgens hem volkomen gerechtvaardigd is, gezien Harry’s militaire verleden.

Terug naar het hof?

Volgens royaltyjournalist Robert Jobson zou het stel zich nu opnieuw tot de koninklijke familie wenden in de hoop op nieuwe kansen en misschien ook financiële zekerheid. “Het lijkt erop dat ze beseffen dat hun commerciële mogelijkheden zonder koninklijke connectie beperkt zijn,” zegt Jobson tegen The Sun. “Als ze weer dichter bij de familie komen, opent dat wellicht weer deuren.”

Voor Meghan en Harry is het dus een kwestie van overleven in een wereld waarin de belangstelling voor hun leven zonder kroon langzaam afneemt. Of koning Charles zijn zoon en schoondochter met open armen ontvangt, is nog onduidelijk. Maar één ding lijkt zeker: zonder solide inkomstenbron kan het sprookje in Montecito snel omslaan in een financiële nachtmerrie.