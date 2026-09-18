ECB-president Lagarde houdt deur open voor vroegtijdig vertrek

DUBLIN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Lagarde herhaalde dat ze in 2027 zal vertrekken als centralebankpresident, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt.

"Ik vertrek in 2027", zei Lagarde vrijdag tegen de Ierse omroep RTE. Op de vraag of ze aanblijft tot het einde van haar termijn, antwoordde ze: "Dat zullen we zien." Lagarde wakkerde onlangs de verwachtingen aan dat ze de ECB vroegtijdig zou verlaten door te onthullen dat ze in januari haar memoires zal publiceren.

Daarnaast meldde persbureau Bloomberg vorige maand dat het World Economic Forum (WEF), bekend van de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, haar probeert te strikken als nieuwe president en dat ze bereid lijkt die functie te aanvaarden. Voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot wordt genoemd als een mogelijke opvolger van Lagarde bij de ECB.