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Veertien arrestaties bij grimmig azc-protest Opheusden

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 12:17
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OPHEUSDEN (ANP) - In het Gelderse Opheusden zijn donderdagavond veertien mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, meldt de politie. Hun leeftijden variëren van tieners tot 37-jarigen.
In de loop van de avond ontstond bij het gemeentehuis van Opheusden een grimmige sfeer waarbij onder meer met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De Mobiele Eenheid werd daarop ingezet.
Twaalf van de veertien verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, waar Opheusden onder valt. Verder is één verdachte afkomstig uit de gemeente Buren en één verdachte uit de gemeente Rhenen. Het gaat om strafbare feiten als het niet voldoen aan een bevel of vordering en openlijke geweldpleging.
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