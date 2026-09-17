Geen hypotheek meer, zonnepanelen op het dak, klaar met de bank. Toch kan deze groep huiseigenaren in 2027 tot ruim €500 per jaar meer kwijt zijn, door drie regelingen die tegelijk veranderen.

Je WOZ gaat weer omhoog

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning steeg in 2026 naar €439.000, 10,3 procent hoger dan een jaar eerder, meldde het CBS. En het gaat door: voor 2027 verwacht de Waarderingskamer dat de WOZ-waarden gemiddeld met 5,5 tot 7,5 procent stijgen, zichtbaar in de beschikkingen die huiseigenaren begin 2027 ontvangen.

Het eigenwoningforfait blijft in 2027 op 0,35 procent van de WOZ-waarde, maar doordat de WOZ stijgt, groeit het forfait automatisch mee. Bij een woning van €440.000 die 6,5 procent in waarde stijgt, loopt het forfait op van €1.540 naar ruim €1.640. Over dat verschil betaal je inkomstenbelasting.

De Wet Hillen beschermt steeds minder

Wie geen hypotheek meer heeft, betaalt eigenwoningforfait zonder dat daar renteaftrek tegenover staat. De Wet Hillen voorkomt dat je belasting betaalt over dat forfait als je hypotheek volledig is afgelost, maar die compensatie wordt afgebouwd. Sinds 2026 gaat dat sneller: 4,8 procentpunt per jaar in plaats van 3,33. In 2026 wordt nog 71,867 procent gecompenseerd. In 2027 zakt dat naar circa 67 procent. Vanaf 1 januari 2041 vervalt de aftrek helemaal.

Bij een woning met een WOZ-waarde van €400.000 en geen hypotheek scheelt alleen de verdere Wet Hillen-afbouw ruwweg €25 extra belasting per jaar, schreven we eerder . Bescheiden, maar het komt bovenop de stijging van de WOZ-waarde.

Aflossen en verduurzamen: precies wat de overheid jarenlang aanmoedigde. De beloning in 2027 is een hogere rekening.

En dan stopt ook je saldering

De salderingsregeling stopt vanaf 1 januari 2027. Eigenaren van zonnepanelen kunnen hun opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. De regeling verdwijnt en er komt niets anders voor terug. Wel krijgen eigenaren een vergoeding van de energieleverancier, maar die ligt gemiddeld op €0,04 tot €0,10 per kWh, fors lager dan de circa €0,30 per kWh die saldering nu oplevert.

Een huishouden met tien zonnepanelen en 40 procent eigenverbruik verliest gemiddeld €300 per jaar, met een bandbreedte van €200 tot €450, becijfert Saldering2027.nl. Bij een grotere installatie kan de stijging oplopen tot €539 per jaar, berekende Energievergelijk.nl.

Wat het bij elkaar kost

Neem een huiseigenaar met een afgeloste hypotheek, een woning rond de gemiddelde WOZ-waarde en tien zonnepanelen. De hogere WOZ en de verdere afbouw van de Wet Hillen kosten samen tientallen euro's extra belasting. Het einde van de salderingsregeling legt daar €200 tot ruim €400 bovenop. De totale rekening: gemakkelijk €300 tot ruim €500 per jaar. En dan is de onroerendezaakbelasting, die ook wordt berekend over de WOZ-waarde, nog niet eens meegerekend.

Wat kun je doen?

Tegen de hogere WOZ en de krimpende Wet Hillen valt weinig te beginnen. Wie vindt dat de WOZ-beschikking te hoog is, kan wel binnen zes weken na ontvangst bezwaar maken bij de gemeente. Voor zonnepaneleigenaren is er meer te winnen: zet de wasmachine, vaatwasser of droger aan als de zon schijnt en gebruik de timer op je apparaten zodat ze overdag draaien. Een thuisbatterij kan het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs verder verkleinen.

Terwijl het debat deze week gaat over stijgende hypotheekrentes en starters die hun eerste huis proberen te kopen, valt de groep zonder hypotheek buiten beeld. In 2020 hadden al 760.000 huishoudens geen hypotheekschuld meer, en dat aantal is sindsdien alleen maar gegroeid. Zij deden precies wat werd gevraagd. De factuur daarvoor valt in 2027 op de mat.