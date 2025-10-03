ECB-president pleit voor verdere uitbreiding financieel toezicht

AMSTERDAM (ANP) - Beleidsmakers moeten het financiële toezicht uitbreiden naar instellingen die de laatste jaren taken van banken hebben overgenomen, maar zelf geen banken zijn. Dat betoogde president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag bij een afscheidssymposium in Amsterdam voor Klaas Knot, die in de zomer vertrok als baas van De Nederlandsche Bank (DNB).

"Ondanks hun toenemende systeemrelevantie hoeven vooral beleggingsfondsen veel minder strenge regels na te leven dan banken, wat heeft bijgedragen tot hun groei", stipte ze aan in een toespraak.

"Beleidsmakers mogen niet wachten op een nieuwe financiële crisis om eraan te worden herinnerd hoeveel er op het spel staat. Het is belangrijk toezicht uit te breiden naar niet-banken die zich bezighouden met bankachtige activiteiten, of die belangrijke banden hebben met het bankwezen", aldus Lagarde, die ook een "regelgevingsmoeheid" constateert bij beleidsmakers.

Balans opmaken

"Tegelijkertijd is het, na tien jaar lang regels te hebben toegevoegd, een goed moment om de balans op te maken en te beoordelen hoe regelgeving kan worden vereenvoudigd om dubbel werk en onnodige lasten voor financiële instellingen te voorkomen", erkende ze ook.

Dat laatste betekent volgens de Française niet dat regels moeten worden versoepeld of dat wordt tenietgedaan wat al is bereikt. Maar er kan wel worden gekeken "hoe onnodige complexiteit van bepaalde aspecten van de kapitaalstructuur, de verslaglegging en het toezicht kan worden verminderd, terwijl de weerbaarheid van banken wordt behouden". Met dat laatste is de ECB al bezig in een speciale taskforce.

Het centralebankhoofd opperde dat de vele regels die sinds de financiële crisis van 2008 zijn ingevoerd, wellicht slachtoffer zijn van hun eigen succes in het voorkomen van financiële problemen. "Zeventien jaar is een lange tijd in beleidsland. Want niet enkel de pijnlijke herinneringen ebben weg, maar we vergeten ook stilaan dat de financiële stabiliteit van de wereld van vandaag te danken is aan de robuustheid van het mondiale regelgevingskader dat toen werd vastgesteld."