Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

Reuk lijkt misschien je minst belangrijke zintuig, maar wie weleens flinke covid heeft gehad weet: je ruikt toch graag goed. Het coronavirus is niet het enige dat je reukvermogen beïnvloedt. Het is ook een van de eerste symptomen van de ziekte van Parkinson.

Bij Parkinson-patiënten treedt reukverlies vaak jaren voor de bekende symptomen, zoals stijfheid en trillen, op. Tegen de tijd dat die klachten zichtbaar worden, is meer dan de helft van de dopamine-producerende zenuwcellen al verdwenen. Tot 90 procent van de patiënten ervaart reukverlies. Het is dan ook een mogelijke biomarker om de ziekte eerder op te sporen.

Het probleem: reukverlies is niet exclusief. Het kan ook door ouderdom, stress of andere oorzaken komen. Toch zien onderzoekers dat bij Parkinson de reukstoornis selectief is: chocolade wordt nog waargenomen, maar neutrale of nare geuren verdwijnen. Sommige patiënten ruiken zelfs geuren die er niet zijn.

Bijzonder is het verhaal van Joy Milne, een Schotse vrouw met een uitzonderlijk reukvermogen. Zij rook een hout- en muskusachtige geur bij haar man, twaalf jaar voor zijn officiële Parkinson-diagnose.

Reukverlies lijkt iets van de neus, maar is in werkelijkheid een venster naar het brein. Het kan onderzoekers helpen ziektes te onderscheiden, hun verloop te voorspellen en mogelijk patiënten eerder te behandelen.