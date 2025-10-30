ECB: proef met digitale euro kan al in 2027 van start gaan

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) wil in 2027 een proef starten met de digitale euro, mits de regeringen van Europese lidstaten en het Europees Parlement volgend jaar overeenstemming bereiken over het wettelijke kader. Dat maakte de ECB donderdag bekend. Volgens de bank kan de digitale euro in 2029 officieel worden ingevoerd als de proef succesvol verloopt.

"Dit is niet alleen een technisch project, maar een gezamenlijke inspanning om het Europese monetaire systeem toekomstbestendig te maken", stelt ECB-bestuurder Piero Cipollone. De digitale euro zou ook bijdragen aan het beschermen van Europa's monetaire soevereiniteit en economische veiligheid.

"Aangezien de betaalgewoonten evolueren en betalingen in contant geld afnemen ten opzichte van digitale transacties, is de behoefte aan een publiek digitaal betaalmiddel naast contant geld steeds dringender geworden", meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

De ECB werkt al jaren aan een digitale tegenhanger van contant geld om de afhankelijkheid van Amerikaanse betaalbedrijven zoals Visa en Mastercard te verkleinen. Privacywaakhonden vrezen echter dat het elektronische betaalmiddel overheden te veel inzicht geeft in het betaalgedrag van burgers, waardoor anonimiteit bij betalingen verdwijnt. Ze denken dat dit kan leiden tot toezicht of controle over persoonlijke uitgaven. Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) benadrukte vorige maand dat de privacy altijd gewaarborgd moet zijn. De digitale euro mag daarnaast volgens hem "nooit programmeerbaar zijn".