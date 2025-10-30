FVD-leider De Vos: D66 ligt niet voor de hand om samen te werken

DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie-lijsttrekker Lidewij de Vos wil kijken naar mogelijke raakvlakken met D66, al heeft FVD volgens De Vos "een veel grotere voorkeur" om samen te werken met de PVV. "D66 ligt natuurlijk niet heel erg voor de hand om mee samen te werken."

De Vos pleit verder voor een "kenniskabinet". "We vervallen steeds in dat gebruikelijke formatieproces, waarbij er in achterkamertjes maandenlang wordt overlegd. En de standpunten van de kiezer worden uitgeruild." Volgens haar horen de kiezers bovendien weinig van wat er besproken wordt. "Wij willen dat graag omdraaien, want de Kamer kan op basis van wisselende meerderheden de lijn uitzetten. Helemaal in lijn met de wens van de kiezer. Daar kunnen we ministers bij zoeken."

Op de vraag of De Vos doelt op een extraparlementair kabinet, zoals de vorige coalitie de samenwerkingsvorm noemde, ging ze niet in. Over de betekenis daarvan lopen de meningen uiteen. Wel is duidelijk dat er een lossere band is tussen de Kamer en het kabinet.

Forum voor Democratie gaat in de voorlopige prognose van drie naar zeven zetels.