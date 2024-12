Karremans: EU laat verkoopverbod aan rookvrije generatie niet toe

DEN HAAG (ANP) - Het is niet mogelijk om de verkoop van rookwaar en andere producten met nicotine aan mensen vanaf een specifieke generatie te verbieden. Europese regels verhinderen dat. Denemarken heeft dit onlangs geprobeerd, maar zonder succes, zei staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) in het debat over het burgerinitiatief Nicotinee. Het voorstel is dat wie na 1 januari 2012 is geboren, nooit rookwaar kan kopen. Het laat huidige rokers met rust, maar vanaf 2030 mogen nieuwe lichtingen jongvolwassenen geen tabakswaar meer kopen. Het idee is dat ze dan ook niet beginnen met roken.

Karremans vindt het een interessant voorstel en hij steunt het doel van rookvrije generaties. Het overheidsbeleid is al jaren gericht op een rookvrije generatie in 2040. Dat gebeurt onder meer met campagnes, het verminderen van verkooppunten en prijsverhogingen. Maar volgens veel partijen werkt dit niet, omdat juist steeds meer jongeren gaan roken en ook op jongere leeftijd. Dat komt mede door de populariteit van vapen onder kinderen door de smaakjes die de tabaksindustrie eraan toevoegt.

Nederland heeft smaakjes al verboden, maar in andere landen zijn ze nog toegestaan. Toch zijn in Nederlandse tabakswinkels nog illegale smaakjes-vapes verkrijgbaar, ondervond Karremans zelf bij een test. Ook zijn de tabaksaccijnzen in Nederland hoger dan in andere landen zoals Duitsland. Daarom is het volgens Karremans belangrijk om met omringende landen een gelijk speelveld af te spreken.