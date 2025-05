ECB zegt na WEF-nieuws dat president Lagarde termijn wil afmaken

FRANKFURT (ANP/RTR) - Christine Lagarde is vastbesloten om haar termijn van acht jaar als president van de Europese Centrale Bank (ECB) af te maken. Dat laat de centrale bank van de eurozone weten naar aanleiding van het bericht van de Financial Times, die schreef dat Lagarde in gesprek was over een baan als hoogste baas van het Wereld Economisch Forum (WEF).

De oprichter van het overlegplatform voor kopstukken uit het bedrijfsleven en de wereldpolitiek, Klaus Schwab, zei tegen de Financial Times dat er al praktische zaken geregeld waren voor de komst van Lagarde als WEF-voorzitter. De zakenkrant citeert Schwab die zegt dat Lagarde binnen die plannen begin 2027 de overstap zou moeten maken, terwijl haar termijn als ECB-baas tot oktober van dat jaar loopt.

Een woordvoerder van de ECB laat weten dat "president Lagarde altijd volledig toegewijd is aan haar missie en vastbesloten is haar termijn af te maken".