Netanyahu weet zeker dat Hamasleider Mohammed Sinwar is gedood

TEL AVIV (ANP/RTR) - Hamasleider Mohammed Sinwar is op 13 mei gedood bij een Israëlische luchtaanval, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Israëlische regering ging daar al langer van uit, maar Netanyahu zegt er nu bevestiging van te hebben.

Mohammed Sinwar zou de leiding van Hamas hebben overgenomen toen zijn broer Yahya in oktober werd gedood door Israëlische troepen in Rafah. Mohammed zou in het bijzonder de leiding hebben gehad over de 58 Israëlische gegijzelden die nog in Gaza worden vastgehouden. Van hen zijn er naar schatting nog zo'n twintig in leven.