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Economen en bedrijven bezorgd over mogelijke verkiezingswinst AfD

Economie
door anp
zondag, 06 september 2026 om 17:19
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse deelstaat Saksen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse Alternative für Deutschland (AfD) zondag daar de verkiezingen wint. Dat hebben economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven gezegd in Duitse media.
De belangrijkste zorgen betreffen investeringen en buitenlandse vakkrachten, vertelde econoom Monika Schnitzer aan de krant Kölner Stadt-Anzeiger. "Gezien het verkiezingsprogramma van de partij valt te verwachten dat de deelstaat, mocht de AfD aan de macht komen, aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor vakkrachten en bedrijven."
Christian Bruch, topman van energietechnologiebedrijf Siemens Energy, waarschuwde in gesprek met persbureau dpa over het energiebeleid van de AfD. Dat programma, waarin wordt opgeroepen tot een terugkeer naar kolen- en kernenergie, is volgens hem slecht voor de Duitse industrie.
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