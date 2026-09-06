Zes regelingen veranderen in 2027 tegelijk voor zzp 'ers: dalende aftrekposten, de vrijheidsbijdrage, een duurder zorgpakket, een verplichte verzekering en het einde van het salderen. Afzonderlijk was elke maatregel bekend. De cumulatieve rekening is dat niet.

Dit zijn de zes veranderingen

De zelfstandigenaftrek daalt van €1.200 naar €900, de laatste stap van een afbouw die in 2020 begon bij €7.280.

daalt van €1.200 naar €900, de laatste stap van een afbouw die in 2020 begon bij €7.280. De startersaftrek (€2.123 per jaar) wordt volledig afgeschaft, in één keer en zonder overgangsrecht.

(€2.123 per jaar) wordt volledig afgeschaft, in één keer en zonder overgangsrecht. De vrijheidsbijdrage : belastingschijven en heffingskortingen worden in 2027 beperkt gecompenseerd voor inflatie, waardoor meer inkomen in een hogere schijf valt. Volgens een analyse van de FNV kost dat iemand met een modaal inkomen circa €150 per jaar.

: belastingschijven en heffingskortingen worden in 2027 beperkt gecompenseerd voor inflatie, waardoor meer inkomen in een hogere schijf valt. Volgens een analyse van de FNV kost dat iemand met een modaal inkomen circa €150 per jaar. De zorgpremie stijgt met 7 tot 9 procent, zo'n €12 tot €15 per maand extra. Hoe dat per type verzekerde uitpakt, schreven we eerder in Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand.

stijgt met 7 tot 9 procent, zo'n €12 tot €15 per maand extra. Hoe dat per type verzekerde uitpakt, schreven we eerder in Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (BAZ): het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De premie bedraagt 5,4 procent van de winst, met een maximum van €171 per maand bruto (bedrag 2025, in 2027 geïndexeerd naar circa €185). De premie is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Of de wet per 2027 ingaat, is nog niet zeker.

(BAZ): het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De premie bedraagt 5,4 procent van de winst, met een maximum van €171 per maand bruto (bedrag 2025, in 2027 geïndexeerd naar circa €185). De premie is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Of de wet per 2027 ingaat, is nog niet zeker. De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027: eigenaren van zonnepanelen kunnen opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Dat geldt ook voor zzp'ers met een werkruimte en een kleinverbruikersaansluiting.

De eerste twee maatregelen treffen uitsluitend ondernemers. De rest geldt voor iedereen, maar met een cruciaal verschil: een werknemer deelt de klap met zijn werkgever. Een zzp'er betaalt alles zelf.

De rekening voor wie al draait

Gaat de verplichte AOV per 2027 door, dan komt daar maximaal circa €185 per maand bruto bij. Die premie is fiscaal aftrekbaar, maar netto kost het alsnog ruim €100 per maand. Totale extra jaarrekening in dat geval: richting de €1.700.

De rekening als je net begint

Een startende zzp'er verliest daarbovenop de volledige startersaftrek van €2.123. Bij dezelfde jaarwinst van €50.000 scheelt dat circa €800 extra belasting. Tel de zorgpremie en vrijheidsbijdrage erbij, dan zit je boven de €1.100 per jaar, nog zonder AOV.

De regeling wordt in één keer afgeschaft, zonder overgangsrecht. Dat betekent dat ook recent gestarte zzp'ers het belastingvoordeel plotseling kunnen verliezen. Wie in 2025 of 2026 begon en de aftrek pas één of twee keer heeft benut, verliest de resterende toepassingen per direct.

In 2020 bedroegen de zelfstandigenaftrek en startersaftrek samen nog ruim €9.000. In 2027 resteert €900.

Geen werkgever, geen vangnet

De vrijheidsbijdrage wordt geïnd doordat belastingschijven minder hard meestijgen met de inflatie, waardoor meer inkomen in hogere schijven valt. Werknemers merken daar minder van als hun cao-loon meestijgt. De werkgever draagt bovendien al een arbeidsongeschiktheidspremie af voor de WIA. Zzp'ers missen beide vangnetten: geen automatische loonstijging, geen werkgeversaandeel in de verzekering, en dalende aftrekposten die per definitie alleen ondernemers raken.

1,2 miljoen Nederlanders

Nederland telde in 2025 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel voor wie het ondernemerschap de hoofdbaan was. Dat aantal daalde in 2025 met 62.000, mede door de aangescherpte handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. De stapeling van 2027 maakt de keuze om als zelfstandige door te gaan opnieuw een stuk duurder. Hoe alle Prinsjesdag-plannen per huishoudtype uitpakken, schreven we eerder in Alle Prinsjesdag-plannen opgeteld: zoveel duurder wordt 2027 voor jouw huishouden

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