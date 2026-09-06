Dit zijn volgens inwoners de veiligste en onveiligste steden ter wereld

Doha is de stad waar mensen zich in 2026 het veiligst voelen, terwijl Caracas onderaan de internationale veiligheidsranglijst staat. Opvallend: de top 10 wordt beheerst door steden in het Midden-Oosten en Azië, terwijl de tien laagst scorende steden allemaal in Latijns-Amerika of Afrika liggen.

Wie een stedentrip, verre reis of langere verblijfsperiode plant, kijkt vaak naar hotelprijzen, bezienswaardigheden en vervoer. Maar ook het gevoel van veiligheid telt zwaar mee. Een nieuwe vergelijking op basis van de Numbeo Safety Index laat zien in welke miljoenensteden mensen zich naar eigen zeggen het meest — en het minst — veilig voelen.

Doha bovenaan, Caracas onderaan

De Qatarese hoofdstad Doha staat bovenaan de ranglijst met een score van 84,6 op een schaal van 0 tot 100. Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten volgt met 83,8 punten. Taipei, de hoofdstad van Taiwan, staat derde met 83,4 punten

Aan de onderkant van de lijst staat Caracas in Venezuela. De stad krijgt een veiligheidsscore van 18,5. Daarna volgen Johannesburg en Durban in Zuid-Afrika. Ook meerdere grote Braziliaanse steden, waaronder Rio de Janeiro, Recife en Salvador, behoren tot de laagst beoordeelde steden.

De 10 veiligste steden

Positie Stad Land of gebied Veiligheidsscore 1 Doha Qatar 84,6 2 Dubai Verenigde Arabische Emiraten 83,8 3 Taipei Taiwan 83,4 4 Hongkong China 78,2 5 Singapore Singapore 77,7 6 Tokio Japan 75,9 7 Shenzhen China 75,5 8 Riyad Saoedi-Arabië 75,4 9 Jeddah Saoedi-Arabië 75,1 10 Seoel Zuid-Korea 74,6

Vier van de tien hoogst scorende steden liggen in het Midden-Oosten. Riyad en Jeddah zorgen samen voor twee vermeldingen voor Saoedi-Arabië. De overige steden bevinden zich in Oost- of Zuidoost-Azië. Europese steden ontbreken volledig in deze top 10, hoewel zij in internationale vergelijkingen van leefbaarheid vaak juist hoog eindigen.

Het beeld wordt ondersteund door cijfers uit Gallups Global Safety Report. In Singapore zegt 98 procent van de volwassenen zich veilig te voelen wanneer zij ’s nachts alleen buiten lopen. In Saoedi-Arabië is dat 93 procent en in de Verenigde Arabische Emiraten 90 procent.

De 10 onveiligste steden

Positie Stad Land Veiligheidsscore 1 Caracas Venezuela 18,5 2 Johannesburg Zuid-Afrika 19,2 3 Durban Zuid-Afrika 19,5 4 Salvador Brazilië 23,5 5 Fortaleza Brazilië 24,1 6 Rio de Janeiro Brazilië 24,6 7 Recife Brazilië 25,0 8 Guayaquil Ecuador 25,3 9 Kaapstad Zuid-Afrika 26,4 10 Cali Colombia 29,1

De onderste tien plekken zijn sterk geografisch geconcentreerd. Brazilië staat met vier steden in de lijst; Zuid-Afrika met drie. In Zuid-Afrika zegt volgens Gallup slechts 33 procent van de volwassenen zich veilig te voelen wanneer zij ’s nachts alleen lopen — het laagste aandeel ter wereld.

In Guayaquil speelt bovendien een sterke toename van geweld mee. De provincie Guayas, waar de Ecuadoraanse havenstad ligt, registreerde in 2025 4.106 moorden: 26,5 procent meer dan in 2024.

Wat zegt deze ranglijst?

De uitkomst is geen overzicht van de officiële criminaliteitscijfers per stad. De Numbeo Safety Index is gebaseerd op inzendingen van gebruikers over een periode van vijf jaar. De score gaat dus over de ervaren veiligheid: onder meer de angst voor geweld, inbraak, beroving en de vraag of iemand zich veilig voelt op straat. Oorlog, politieke instabiliteit en andere geopolitieke risico’s zijn niet in de score opgenomen.