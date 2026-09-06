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Morgen wordt het weer 30° (zucht)

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
zondag, 06 september 2026 om 6:51
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Na een korte adempauze loopt de temperatuur morgen opnieuw flink op. Op veel plaatsen kan het zomers tot tropisch warm worden, met lokaal temperaturen rond de 30 graden.
De zon schijnt geregeld, al kunnen later op de dag ook stapelwolken ontstaan. Door de warmte voelt het benauwd aan, vooral in de steden en binnenshuis. Een verkoelend briesje biedt slechts tijdelijk verlichting.
Wie morgen op pad gaat, doet er goed aan voldoende water mee te nemen en de felste middagzon zoveel mogelijk te mijden. Ook voor huisdieren en kwetsbare mensen kan de hitte extra belastend zijn.

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