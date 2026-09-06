Morgen wordt het weer 30° (zucht)

Na een korte adempauze loopt de temperatuur morgen opnieuw flink op. Op veel plaatsen kan het zomers tot tropisch warm worden, met lokaal temperaturen rond de 30 graden.

De zon schijnt geregeld, al kunnen later op de dag ook stapelwolken ontstaan. Door de warmte voelt het benauwd aan, vooral in de steden en binnenshuis. Een verkoelend briesje biedt slechts tijdelijk verlichting.