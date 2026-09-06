Waarom de supermarkt in Duitsland vaak goedkoper is dan in Nederland

Wie regelmatig de grens oversteekt voor boodschappen , ziet het vaak meteen aan de kassabon: een winkelwagen bij Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland of Edeka kan aanzienlijk goedkoper uitvallen dan bij een Nederlandse supermarkt. Vooral A-merken, frisdrank, alcohol en drogisterijproducten zijn in Duitsland dikwijls scherper geprijsd.

Maar er is een belangrijke nuance: niet élk product is bij onze oosterburen goedkoper. De Consumentenbond berekende in 2025 dat een vergelijkbaar boodschappenmandje in Duitsland gemiddeld 15 procent minder kostte dan in Nederland. Bij A-merken liep het voordeel gemiddeld op tot 25 procent.consumentenbond+1

1. Lagere btw op eten

Een van de duidelijkste verschillen zit in de belasting. In Duitsland geldt voor veel voedingsmiddelen het lage btw-tarief van 7 procent. In Nederland is dat 9 procent.

Het verschil lijkt beperkt, maar werkt door in de prijs van een volle winkelwagen. Duitsland hanteert bovendien een algemeen btw-tarief van 19 procent, tegenover 21 procent in Nederland. Vooral bij producten die niet onder het lage tarief vallen, kan dat verschil zichtbaar zijn. man-man

2. Duitse supermarkten concurreren harder

De Duitse supermarktmarkt is groot en zeer concurrerend. Ketens als Aldi, Lidl, Netto, Penny, Norma, Kaufland, Rewe en Edeka vechten dagelijks om de klant. Discounters hebben er een veel dominantere positie dan in Nederland en zetten druk op de prijzen van de rest van de markt.

Nederland kent ook prijsvechters, maar de markt is kleiner en wordt sterker bepaald door enkele grote formules. In Duitsland is de prijsstrijd structureler: lage vaste prijzen zijn voor veel winkels onderdeel van hun hele verdienmodel.

Dat is ook waarom Duitse winkels vaak minder nadrukkelijk leunen op tijdelijke acties. De gewone schapprijs ligt er geregeld al lager.

3. A-merken zijn in Nederland relatief duur

Het grootste verschil zit meestal niet bij een pak melk, brood of aardappelen, maar bij bekende merken. Denk aan frisdrank, koffie, snoep, chips, wasmiddel, shampoo en verzorgingsproducten.

In een prijspeiling van de Consumentenbond uit 2025 waren A-merken in Duitsland gemiddeld 25 procent goedkoper dan in Nederland. Als voorbeeld noemde de bond Fanta Orange: gemiddeld €2,61 in Nederland, tegenover €1,64 in Duitsland. consumentenbond

Dat komt onder meer doordat fabrikanten niet in elk Europees land dezelfde inkoopprijs hanteren. Een producent kan een supermarkt in Duitsland dus gunstiger beleveren dan dezelfde keten of concurrent in Nederland. Nederlandse supermarkten kunnen die producten vervolgens niet altijd eenvoudig in Duitsland inkopen om ze hier goedkoper te verkopen.

4. Fabrikanten beperken grensoverschrijdende inkoop

Dat systeem heet territoriale leveringsbeperking. Fabrikanten leggen hun afnemers dan beperkingen op per land of verkoopgebied. Daardoor kunnen supermarkten niet altijd vrij inkopen waar een product het goedkoopst is.

Het gevolg: een Nederlandse supermarkt kan soms niet zomaar Duitse voorraad van een A-merk importeren, zelfs wanneer die daar goedkoper wordt aangeboden. Het Europees Parlement heeft zulke praktijken aangemerkt als concurrentieverstorend en als een belemmering voor een goed functionerende interne markt. europarl.europa

Ook de Nederlandse overheid onderzocht deze beperkingen, juist omdat prijsverschillen tussen landen op productniveau groot kunnen zijn — met name bij merkproducten.open.overheid+1

5. Nederland is een echt aanbiedingenland

Nederlandse supermarkten stunten veel met acties zoals 1+1 gratis, tweede halve prijs en stapelkortingen. Dat kan aantrekkelijk zijn als je precies op het juiste moment koopt, maar het heeft ook een keerzijde: de normale schapprijs kan hoger liggen.

De Consumentenbond noemde dit een belangrijke verklaring voor de relatief hoge Nederlandse prijzen van A-merken. Winkels moeten de kosten van kortingen uiteindelijk ergens terugverdienen, bijvoorbeeld via hogere reguliere prijzen voor klanten die buiten de aanbieding om kopen. Daarnaast spelen hogere Nederlandse btw-, loon- en energiekosten mee.consumentenbond+1

6. Accijns en heffingen maken sommige producten extra duur

Bij alcohol en tabak is Nederland duurder door verschillen in accijnzen. Ook bij frisdrank kan de Nederlandse verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken — vaak aangeduid als suikertaks — het prijsverschil vergroten.

Voor juist deze producten kan een rit naar Duitsland daarom aantrekkelijk lijken. Let wel op: wie goederen voor eigen gebruik meeneemt binnen de EU, mag dat in beginsel doen, maar grootschalige inkoop of doorverkoop kan andere regels en fiscale gevolgen hebben.

Niet alles is goedkoper

De populaire gedachte dat Duitsland áltijd voordeliger is, klopt niet. De prijsverschillen hangen sterk af van product, merk, winkel en aanbieding.

Productgroep Vaak voordeliger in Duitsland? Waarom Productgroep Vaak voordeliger in Duitsland? Waarom A-merken Ja Lagere inkoopprijzen, harde concurrentie en minder hoge reguliere prijzen Frisdrank Vaak wel A-merkprijsverschillen, btw en Nederlandse heffingen Alcohol en tabak Vaak wel Lagere accijnzen dan in Nederland Drogisterij Regelmatig fors Groot aanbod discounters zoals dm en Rossmann, scherpe vaste prijzen Huismerken Niet altijd Nederlandse discounters kunnen hier goed concurreren Basisproducten Niet per se Bij sommige dagelijkse producten is het prijsverschil klein of is Nederland goedkoper

De Consumentenbond wees er eerder al op dat basisboodschappen in Duitsland niet automatisch goedkoper zijn. In een eerdere vergelijking was Duitsland bij basisproducten zelfs iets duurder, terwijl A-merken juist fors goedkoper waren.consumentenbond+1

Wanneer loont grensshoppen?

Grenswinkelen is vooral interessant als je toch in de buurt bent of een grotere voorraad koopt van producten met een groot prijsverschil, zoals A-merkfrisdrank, koffie, verzorgingsproducten, wasmiddel en bepaalde alcoholische dranken.

Reken wel altijd de benzine, eventuele parkeerkosten en je tijd mee. Voor een paar losse artikelen kan het prijsvoordeel verdampen. Voor een zorgvuldig geplande grotere boodschap kan het juist oplopen — zeker wanneer je Duitse vaste prijzen vergelijkt met Nederlandse normale schapprijzen, en niet met tijdelijke aanbiedingen.

Meer weten?