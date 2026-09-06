Seks na je 50ste? Deze cijfers rekenen genadeloos af met een hardnekkige mythe

Wie denkt dat seks vooral iets is voor jonge mensen, mag dat beeld bijstellen. Vrouwen boven de 50 hebben seks, masturberen, daten, krijgen orgasmes en beginnen nieuwe relaties. En voor sommigen wordt seks zelfs beter met het ouder worden.

Dat botst met een hardnekkig stereotype: het idee dat verlangen en plezier bij de jeugd horen. Daarbij geldt een dubbele standaard. Een ouder wordende man kan nog altijd als aantrekkelijk worden gezien – de bekende ‘grey fox’ – terwijl vrouwen door hun leeftijd, veranderende lichaam of grijze haar eerder als seksueel onaantrekkelijk gelden.

De cijfers vertellen een ander verhaal. In een Amerikaanse peiling uit 2022 onder vrouwen van 50 tot 80 jaar zei 43 procent in het voorgaande jaar seksueel actief te zijn geweest. Daaronder vielen strelen, voorspel, masturbatie en geslachtsgemeenschap. Bij vrouwen tussen 50 en 64 jaar was dat 53 procent. Bijna twee derde, 62 procent, was tevreden over haar seksuele activiteit.

Ook masturbatie verdwijnt bepaald niet na de middelbare leeftijd. Een studie uit 2025 onder 1.500 Amerikaanse vrouwen van 40 tot 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 52,5 jaar, liet zien dat meer dan de helft het afgelopen jaar had gemasturbeerd. Wie masturbeerde, bereikte gemiddeld in 81 procent van de gevallen een orgasme. Meer vrouwen vonden bovendien dat hun orgasmes in de voorafgaande tien jaar beter waren geworden dan slechter.

Andere betekenis

Seks kan na het vijftigste levensjaar een andere betekenis krijgen. Een overzicht uit 2023 van studies naar alleenstaande vrouwen van middelbare leeftijd beschrijft hoe vrouwen in nieuwe relaties na een scheiding genoten van energie en passie en hun seksualiteit opnieuw verkenden. Ze werden beter in herkennen en vragen wat ze van een seksuele partner wilden.

Ook in de media begint dat beeld te verschuiven. Seksjournalist Karley Sciortino verwoordt de oude dubbele standaard zo: “Als millennial groeide ik op met het idee dat de houdbaarheidsdatum van een vrouw eigenlijk 40 was, terwijl George Clooney op zijn 45ste de meest begeerde vrijgezel ter wereld was.”

Niet iedere vrouw boven de 50 wil seks. Maar verlangen en plezier blijken evenmin automatisch te verdwijnen met de jaren. Lichamen veranderen, wensen kunnen veranderen. Verlangen heeft geen houdbaarheidsdatum.