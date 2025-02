Van der Poel is klaar voor nieuwe wereldtitel veldrijden

LIÉVIN (ANP) - Mathieu van der Poel keek zondag ontspannen vooruit naar de wereldtitelstrijd veldrijden in het Franse Liévin. "Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en ben er klaar voor", sprak de Nederlander die met een zevende wereldtitel de Belgische recordhouder Erik De Vlaeminck evenaart. Voor veel wielerfans is het een zekerheid dat dat gebeurt. "Was het maar zo simpel, dan liep ik nu alvast naar het podium", lachte hij voor de camera van de NOS.

Van der Poel won deze winter alle zeven crossen waar hij aan de start stond. "Maar het is een nieuwe dag en een nieuwe cross. Op een parcours waar heel veel fouten om de hoek loeren. Ik ben zeer gefocust. Het lag er bij de verkenning nog bevroren bij, maar ik verwacht straks dezelfde omstandigheden als bij de vrouwen gisteren." Toen bezorgde Fem van Empel Nederland al een wereldtitel, net als Tibor Del Grosso bij de beloften.

Pas vorige week bleek dat de Belg Wout van Aert ook naar Liévin zou afreizen. Het verbaasde Van der Poel: "Maar het verandert voor mij niet veel. Het is een extra concurrent, iemand om altijd rekening mee te houden. Maar ik moet zelf gewoon in topvorm zijn. Ik denk dat dat gelukt is."