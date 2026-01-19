ECONOMIE
Economen verwachten beperkte impact extra heffing Trump op groei

door anp
maandag, 19 januari 2026 om 13:33
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Economen verwachten dat de extra importheffing van 10 procent die de Amerikaanse president Donald Trump dreigt in te voeren, slechts een beperkte impact zal hebben op de economische groei van de eurozone. De economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs denken dat de nieuwe heffing ongeveer 0,1 procentpunt van het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, zal afsnoepen.
Hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat het extra tarief de Europese bbp-groei waarschijnlijk met 0,2 procentpunt zal verlagen. Volgens Brzeski schiet deze schatting echter wel tekort en zou de impact groter kunnen zijn als het escalerende conflict tussen de Verenigde Staten en Europa leidt tot meer onzekerheid en oplopende geopolitieke spanningen. Ook de economen van Goldman Sachs waarschuwen dat de klap groter zou kunnen zijn als er negatieve gevolgen zijn voor het vertrouwen bij bedrijven en investeerders.
