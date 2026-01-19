Nederlandse export bloemen en planten zet groei voort

ZOETERMEER (ANP) - Nederland exporteerde vorig jaar voor 7,2 miljard euro aan bloemen en planten. Dat is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

De plantenexport is de grote drijfveer achter de exportgroei. Vorig jaar is voor 2,8 miljard euro aan planten verkocht aan andere landen, 4,4 procent meer dan in 2024. Ook de exportwaarde van snijbloemen ligt hoger dan een jaar eerder, een plus van 0,3 procent tot 4,4 miljard euro.

De totale exportwaarde komt dicht in de buurt van het record uit 2021, toen voor 7,3 miljard euro werd verkocht. De export van bloemen en planten begon in 2024 weer te groeien na twee jaar krimp.

Duitsland blijft, ondanks een lichte daling, de belangrijkste klant voor Nederlandse bloemen en planten. Het land importeerde voor 1,7 miljard euro, 0,6 procent minder dan een jaar eerder en bijna een kwart van de totale exportwaarde.