Dodental noodweer Spanje stijgt boven de zestig

VALENCIA (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door de overstromingen in oostelijk Spanje is gestegen tot 62, melden de autoriteiten in de regio Valencia. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft gewaarschuwd dat mensen alert moeten blijven, omdat het slechte weer dat de overstromingen veroorzaakt nog niet weg is.

De autoriteiten spreken van een voorlopig dodental. Er worden nog altijd lichamen geborgen en geïdentificeerd, zeggen de diensten volgens de krant El País. Onder de slachtoffers zijn ook jonge kinderen en ouderen. De hulpdiensten, onder wie ongeveer duizend militairen, zijn nog altijd in groten getale aan het werk om de mensen in het getroffen gebied te helpen.

"Heel Spanje treurt met u mee. Onze eerste prioriteit is om u te helpen", zei premier Sánchez in een televisietoespraak. "We zullen u niet in de steek laten." De overstromingen worden veroorzaakt door een terugkerend weerfenomeen dat in Spanje DANA wordt genoemd. De gevolgen van dat fenomeen zijn nog niet voorbij, waarschuwde Sánchez.