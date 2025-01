Economie eurozone in slotkwartaal 2024 tot stilstand gekomen

LUXEMBURG (ANP) - De economische groei in de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar tot stilstand gekomen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. Dat kwam mede door de economische krimp in Frankrijk en Duitsland, de grootste economieën in de regio.

Naast Frankrijk en Duitsland liet ook Ierland een economische krimp zien, van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De economieën van Italië en Oostenrijk kwamen tot stilstand. Andere landen groeiden wel, waarbij Portugal het beste presteerde. Eurostat meldde geen cijfers voor Nederland. Voor de gehele Europese Unie meldde het statistiekbureau een groei van 0,1 procent in het vierde kwartaal.