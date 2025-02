Economie Nederland groeit harder dan in buurlanden

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar harder gegroeid dan die van buurlanden. Ondernemers investeerden meer in hun wagenpark en de export steeg. Daarnaast gaven consumenten meer uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het vierde kwartaal 0,4 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, blijkt uit een eerste berekening van het statistiekbureau. Dat is het dubbele van de groei in België. Het bbp van het Verenigd Koninkrijk steeg 0,1 procent, in Duitsland en Frankrijk kromp de economie in het slotkwartaal.

Dat bedrijven meer investeerden, had ook te maken met belastingwijzigingen die met de jaarwisseling ingingen. Zo kon men vorig jaar nog een belastingvrijstelling krijgen voor bestelwagens, wat voor een forse stijging van de aankopen van dieselbusjes zorgde. Huishoudens besteedden ook meer aan auto's, berekende het CBS.

Meer export

Handel tussen Nederland en het buitenland droeg ook bij aan de groei, doordat ons land meer exporteerde dan importeerde.

Bijna alle sectoren droegen bij aan de groei. Het hardst groeide de landbouw. Toch droeg de overheid het meeste bij aan het hogere bbp, wat onder andere kwam door alle uitgaven aan de zorg en het ambtenarenapparaat.

Nederland kende in het vierde kwartaal wel een groeivertraging. In heel 2024 groeide de economie volgens de eerste raming van het CBS met 0,9 procent. Dat kwam vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgaven. Het is ook een aanzienlijk sterkere toename van het bbp dan in 2023, toen de Nederlandse economie slechts 0,1 procent pluste. De industrie had het toen zwaar en het consumentenvertrouwen stond toen onder druk.