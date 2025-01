Economie VS in laatste kwartaal minder hard gegroeid

WASHINGTON (ANP) - De economie van de Verenigde Staten is in het laatste kwartaal van vorig jaar minder hard gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. De tragere groei was onder andere het gevolg van lagere investeringen, meldt een statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast exporteerde 's werelds grootste economie minder.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in oktober, november en december 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Die groei was volgens het Bureau of Economic Analysis (BEA) te danken aan hogere consumentenuitgaven. Ook gaf de overheid meer uit dan in voorgaande perioden.

De Amerikaanse overheid zelf meldt overigens economische groei van 2,3 procent, maar daarbij gaat het om de geannualiseerde meetmethode. Daarbij berekent het BEA de groei alsof die een heel jaar lang hetzelfde tempo aanhoudt. In het derde kwartaal groeide de economie volgens die meetmethode nog met 3,1 procent.