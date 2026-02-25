ECONOMIE
Economische band tussen EU en VK weer stukje aangehaald

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 17:45
anp250226158 1
BRUSSEL (ANP) - De economische banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zijn woensdag weer een stukje aangehaald. Dat gebeurde door de ondertekening van een overeenkomst over mededingingssamenwerking door Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging) en de Britse minister Peter Kyle (Handel).
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over samenwerking en handhaving van de mededingingswetgeving in de EU en het VK.
Volgens Ribera wordt hiermee de uitwisseling van vertrouwelijke informatie over antitrustonderzoeken vergemakkelijkt. Daardoor is een "degelijke, consistente aanpak mogelijk, wat zorgt voor meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor de bedrijven en het bedrijfsleven die betere relaties aan beide zijden van het Kanaal willen blijven opbouwen", zei Ribera na de ondertekening op een persconferentie.
Met de afspraken worden de EU en het VK in staat gesteld schadelijke fusies te stoppen die slecht zijn voor consumenten en slecht voor de markten, zei Kyle.
