Ook JA21, CU en BBB kritisch over kabinetsdraai over box 3

DEN HAAG (ANP) - Ook oppositiepartijen JA21, ChristenUnie en BBB zijn verbolgen dat het kabinet alsnog het wetsvoorstel over vermogensrendementsbelasting (box 3) wil aanpassen. De fractievoorzitters van die partijen deden hun beklag bij VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans die de keuze van het kabinet verdedigde. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) kondigde in de marge van het debat aan dat hij na kritiek van vooral beleggers de wet wil wijzigen.

De Tweede Kamer heeft al met het wetsvoorstel ingestemd, het moet nog naar de Eerste Kamer. Verschillende partijen hebben tijdens het debat over de wet aanpassingen voorgesteld, maar die werden door het toenmalige demissionaire kabinet afgewezen. De wet zou namelijk snel klaar moeten zijn en aanpassingen mochten ook geen extra belastinggeld kosten.

Mirjam Bikker (CU) wil weten hoe de VVD de eventuele aanpassing wil betalen, Brekelmans had daar vooralsnog geen antwoord op. "We gaan nu de wet tegen het licht houden, er is nog geen concreet voorstel."

Niet echt alternatieven

JA21, ChristenUnie en BBB stemden tegen het wetsvoorstel. Partijen die voor stemden deden dat vooral omdat er niet echt alternatieven waren. Het nieuwe stelsel moet het werkelijke rendement op vermogen belasten. Voor beleggers gaat het ook om de papieren waardestijging van aandelen.

JA21-voorman Joost Eerdmans hekelt dat "veel ophef" nodig was voordat het kabinet de wet wil herzien. Henk Vermeer (BBB) noemt de gang van zaken "schandalig". Hij zegt: "we hebben hier meer dan anderhalf jaar over gedebatteerd. Alle argumenten zijn al voorbijgekomen!" Brekelmans herhaalt dat "de zorgen die door u en anderen zijn geuit" nu alsnog bekeken worden.