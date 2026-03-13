Economische groei VS minder sterk dan gedacht

WASHINGTON (ANP) - De economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2025 een stuk minder hard gegroeid dan eerder gedacht. De Amerikaanse export, bestedingen van consumenten en overheidsuitgaven waren minder hoog dan bij een eerste raming werd aangenomen, maakte een statistiekbureau van het ministerie van Handel bekend.

In de tweede raming spreekt het Bureau of Economic Analysis van een economische groei van 0,7 procent. Bij de eerste raming ging het nog om een stijging van het bruto binnenlands product met 1,4 procent. Het gaat om geannualiseerde cijfers, waarbij de groei in een kwartaal fictief wordt doorgetrokken over het hele jaar.

In Nederland is het gebruikelijk om de economische groei tussen twee kwartalen te melden. Volgens die methode zou de economie van de VS in het slotkwartaal van 2025 met net geen 0,2 procent zijn gegroeid. Bij de eerste raming zou dat 0,3 procent zijn geweest. De Amerikaanse economie groeide in heel 2025 met 2,1 procent.