Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Een breuk met de eigen oorlogslijn

De timing is explosief. Terwijl de oorlog met Iran de oliemarkt op scherp zet en pompprijzen in de VS stijgen, kiest Trump ervoor de sancties op Russische olie tijdelijk te versoepelen. Officieel is het een noodgreep om “meer olie op de markt te krijgen” en zo de prijs te drukken. In de praktijk is het een open uitnodiging aan Rusland om weer op volle kracht te cashen.

Jarenlang was het mantra in Washington en Europese hoofdsteden: Poetin moet financieel worden uitgeperst, zodat hij minder middelen heeft om zijn oorlog tegen Oekraïne voort te zetten. Nu draait de huidige Amerikaanse president zelf aan de kraan in de andere richting. Dat is niet alleen economisch, maar ook symbolisch een enorme overwinning voor Moskou.

Poetin wint twee keer: geld én prestige

Voor Poetin is dit een dubbel succes. Allereerst financieel: elke extra tanker die nu alsnog legaal zijn olie kan lossen, betekent nieuwe inkomsten voor de Russische oorlogskas. Het gaat niet om een paar schepen, maar om enorme volumes die op zee lagen te wachten op kopers. Die olie krijgt plots een groen licht.

Daarnaast is er de geopolitieke winst. Rusland kan richting binnenland en bondgenoten laten zien dat het sanctieregime van het Westen niet meer heilig is. Als zelfs de Verenigde Staten – de architect van de druk op Moskou – nu buigen zodra de benzineprijs pijn doet, dan bevestigt dat precies het beeld dat Poetin graag schetst: het Westen roept stoer, maar kiest uiteindelijk altijd voor eigen welvaart.

Europa kijkt machteloos toe

Voor Europa is deze draai een nachtmerrie. Europese landen hebben grote economische offers gebracht om minder afhankelijk te worden van Russische energie. Bedrijven mochten geen Russische olie meer kopen, raffinaderijen werden omgebouwd, consumenten betaalden jarenlang hogere prijzen. Dat alles onder het motto: solidariteit met Oekraïne en strategische autonomie ten opzichte van Moskou.

Nu gooit Washington de deur naar Russische olie weer op een kier, puur uit binnenlandse politieke motieven. De boodschap aan Europa is hard: jullie hebben offers gebracht, maar als het ons electoraal uitkomt, laten wij de principes varen. Dat vergroot de kloof over de Rusland‑politiek en ondermijnt het gezamenlijke front waar Kiev van afhankelijk is.

Campagnepolitiek boven geopolitiek

Trump presenteert de stap als “gezond verstand”: Amerikanen zouden niet moeten bloeden aan de pomp voor abstracte geopolitieke doelen. Maar achter dat argument schuilt keiharde binnenlandse politiek. Een lagere benzineprijs is een klassiek verkiezingswapen in de VS. Met één pennenstreek probeert Trump de pijn voor de Amerikaanse automobilist te verlichten – en de rekening door te schuiven naar Oekraïne en Europa.

Zijn eigen sanctielijn richting Rusland wordt daarmee ongeloofwaardig. Eerst overspoelde hij de wereld met harde woorden en beperkingen tegen Russische oliebedrijven. Nu, op het moment dat het hem politiek beter uitkomt, toont hij dat die sancties geen principe zijn, maar een instrument dat je naar believen kunt in- en uitschakelen.

Signaal aan bondgenoten – en aan vijanden

De schade beperkt zich niet tot de energie‑ en oorlogseconomie. Bondgenoten zien opnieuw een Verenigde Staten dat onbetrouwbaar is in lange‑termijnstrategieën. Eerst wordt Europa gedwongen mee te bewegen in dure sanctiepakketten, vervolgens draait Washington het beleid om zonder serieus overleg.

Tegenstanders zien tegelijkertijd een kans. Als sancties blijkbaar alleen standhouden zolang ze geen pijn doen aan de Amerikaanse consument, dan hoeven autocraten alleen maar te wachten tot de volgende crisis in de oliemarkt. De boodschap van Trump luidt: principes zijn onderhandelbaar, zolang de pompprijs maar daalt.