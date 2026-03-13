ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet kritisch over besluit VS sancties Rusland te verlichten

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 14:13
anp130326139 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft kritiek op het besluit van de Verenigde Staten om de oliesancties tegen Rusland tijdelijk te verlichten. "De druk op Rusland moet groter worden", reageerde minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken vrijdag.
Om de stijgende olieprijzen te dempen wil de Amerikaanse regering toestaan dat de komende dertig dagen olie wordt gekocht van schepen met Russische olie die al op zee zijn. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de olieprijs flink gestegen.
Het is "onwenselijk" dat Rusland meer verdient door de dure olie, zei Berendsen. Dat geld wordt in de oorlogseconomie en de strijd tegen Oekraïne gestopt. De sancties tegen Rusland moeten volgens Berendsen "juist opgevoerd" worden. "We mogen Rusland niet gaan ontzien", zei ook minister Dilan Yeşilgöz (Defensie).
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

249871359_m

Is de impact van AI echt zo groot of valt het wel mee?

Loading