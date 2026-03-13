Kabinet kritisch over besluit VS sancties Rusland te verlichten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft kritiek op het besluit van de Verenigde Staten om de oliesancties tegen Rusland tijdelijk te verlichten. "De druk op Rusland moet groter worden", reageerde minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Om de stijgende olieprijzen te dempen wil de Amerikaanse regering toestaan dat de komende dertig dagen olie wordt gekocht van schepen met Russische olie die al op zee zijn. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de olieprijs flink gestegen.

Het is "onwenselijk" dat Rusland meer verdient door de dure olie, zei Berendsen. Dat geld wordt in de oorlogseconomie en de strijd tegen Oekraïne gestopt. De sancties tegen Rusland moeten volgens Berendsen "juist opgevoerd" worden. "We mogen Rusland niet gaan ontzien", zei ook minister Dilan Yeşilgöz (Defensie).